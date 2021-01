Mama Annei Lesko, infectata pentru a doua oara cu COVID-19

“De ceva vreme mama mea, în vârstă de 70 de ani, duce o lupta grea şi istovitoare cu noul coronavirus. Este a două oară internată la spital, întrucât au apărut complicaţii la nivel digestiv. Este complet schimbată, a slăbit enorm şi oboseşte numai când vorbeşte. De atunci am început să mă documentez vis a vis de acest virus necruţător.Vaccinarea. Am citit asiduu tot ce am putut găşi pe această tema şi am urmărit strategia ţărilor care contează. Concluzii personale de bun simt; Riscurile asimilate vaccinului sunt infinit mai mici faţă de ce presupune virusul şi doar vaccinarea a 2/3 din populaţia unei ţări poate opri răspândirea virusului, cu noi mutaţii cu forme mai grave şi poate genera revenirea la viaţă normală. Clasa politică trebuie să dea exemplu personal, să comunice coerent pe înţelesul tuturor şi să procure suficiente doze pentru toţi. Sistemul medical trebuie să asigure vaccinarea propriu-zisă cu maximă eficacitate.De exemplu, am asistat la o discuţie a unei prietene, care are o boală cronică şi care a primit politicos un refuz de a fi programată, pe motiv că nu mai au vaccin. Toţi cei responsabili au dormit pe ei până acum! Orice teorii conspiraţioniste citiţi de la diverşi influenceri-ignoraţi inepţiile pentru binele vostru şi al celor dragi!”, povesteşte Anna Lesko.