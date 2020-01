Mama Cristinei Topescu, scandal cu fratii jurnalistei. Cu ce nu a fost de acord

Medicii legisti au finalizat necropsia inimii jurnalistei Cristina Topescu. In timpul disectiei, care a durat doua ore, legistii au aflat ca intre muschii cordului se instalase un strat de grasime care au putut duce la anomalii cardiace. „Necropsia pe cord a evidențiat o inimă

Prezentatoarea TV Cristina Topescu s-a stins din viata in urma cu cateva saptamana, in perioada sarbatorilor. Trupul neinsufletit al jurnalistei a fost insa gasit abia duminica trecuta, dupa ce o vecina a sunat la politie, ingrijorata ca nu a mai vazut-o pe aceasta de pe data de 23 decembrie.

Familia Cristinei Topescu a avut prima reactie publica dupa moartea prezentatoarei TV. Membrii familiei jurnalistei au trimis un comunicat prin care anunta ca trupul neinsufletit al acesteia va fi depus la capela Cimitirului Bellu, miercuri, la ora 14.00. In cadrul comunicatului, familia a

Medicii legisti continua sa faca analize in urma prelevarilor facute din corpul jurnalistei Cristina Topescu, care a fost gasita fara suflare duminica trecuta in casa ei din Otopeni. Rezultatele necropisiei arata ca in stomacul jurnalistei a fost prezent un cocktail de medicamente puternice,