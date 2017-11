Mama lui Marcel Toade, mesaj pentru Gabriela Cristea

Femeia a vorbit despre despartirile prin care a trecut afaceristul, inclusiv de cel cu Gabriela Cristea."Cu Gabriela Cristea au scos actele pe 8 septembrie si pe 12 am ajuns eu la Bucuresti sa le aduc cadou pentru ca s-au casatorit in Franta. S-a intamplat o problema si asta nu pot sa o spun si Marcel zicea “Mami, eu dau divortul”. “Nu, mai incearca, mai greseste omul” (n.r. i-a spus femeia lui Marcel Toader).Am stat de vorba pana dimineata in bucatarie”, a declarat fosta soacra a Gabrielei Cristea, care are si un mesaj pentru fosta sa nora:“Eu ii doresc multa sanatate, am auzit ca are o fetita, sa aiba o casnicie fericita, dar ce s-a intamplat nu comentez”, a mai spus mama lui Marcel Toader la Antena 1. La un moment dat femeia a izbucnit in lacrimi: “Niciodata nu m-am gandit sa ajunga in situatia asta. Eu zic ca nu are vina feciorul meu, in general. A muncit mult, foarte mult. A muncit inca de copil, sotul meu il lua pe santier. Eu zic ca a ajuns aici de prea bun ce era. fost un copil extraordinar de cuminte si muncitor. Prea multe le ofera, prea mult le iubeste, prea multe le pune la picioare. De multe ori ma intreb: nu poate sa fie mai sever?”, a spus mama lui Marcel Toader.