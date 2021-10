Marcel Pavel, despre suferinta prin care a trecut dupa Covid: "Ma blestemau si ma injurau"

Marcel Pavel susține că a fost acuzat că a primit bani pentru a minți despre îmbolnăvirea cu COVID-19. Întrebat dacă s-a vaccinat, artistul a refuzat să răspundă:„Nu răspund, este un punct sensibil. Nu recomand nimic. Nu sunt de specialitate. Când m-am îmbolnăvit au fost atâtea comentarii și răutăți. Au spus că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc, că am primit de la președinte 250.000, de la prim-ministru după aceea, de la guvern am mai primit încă 300.000. Se făcea mișto pe tema asta. Mă blestemau, mă înjurau, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. După aceea, pe Facebook au început să își ceară iertare. (...) Spuneau că eu am adus Covidul în România. M-a afectat la nivel psihic. Nu mă așteptam ca românii mei să fie împotriva mea, să mă urască, să nu îmi dea voie să mă îmbolnăvesc.”