Marcel Pavel, marturii despre lupta cu COVID-19

In cadrul unui interviu pentru "Sinteza zilei, artistul a povestit ca a trecut prin clipe îngrozitoare si ca aceasta experienta l-a marcat.„Era infernal, o dată la patru ore mi se făceau injecții, după care la șase ore. Am avut tuse cu sânge, am fost șocat. Aveam sânge pe plâmân. Eram la doar un pas să fiu intubat, dacă nu mă internam”.„Am fost pus la îndoială de prieteni de la care nu mă așteptam. Am fost politicos, puteam să le închid telefonul în nas. Oameni buni, schimbați-vă aceste idei bolnave”, a declarat Marcel Pavel, la Antena 3, furios pe cei care nu au crezut în boala sa.„Toți suntem bulversați, îi văd cum se manifestă, unii pacienți nu recunosc. E plină lumea de dezinformări și fake news. Cum îți permiți să spui că virusul nu există. Eu am fost jumătate echilibrat, am spus.Suntem pe primul loc în Europa.Familia mea a fost afectată. Fetița mea mi-a pus întrebarea aceasta legată de coronavirus, mi-a spus că. Când mi-a spus fetița mea acest lucru, mi-a căzut cerul în cap. Un copil de 7 ani mi-a spus asta, când eu încă eram sceptic.Sunt foarte documentați copiii din ziua de azi. Soția mea a suferit foarte mult, dar nu se manifestă. Dar s-a consumat foarte mult. Iar băieții mă întrebau în fiecare zi dacă sunt bine”, a declarat Marcel Pavel la „Sinteza Zilei”.„Credeam că-i conspirație, război economic, nu-s cadru medical, dar acum m-a speriat. N-am avut nimic până acum 3 săptămâni. La filmări la „Te cunosc de undeva” erau 40 de grade, 11 ore am stat acolo, am dormit doar 2-3 ore pe noapte, s-a instalat la sinusuri. Am luat boala de la o colegă, dar a căzut totul pe umerii mei. Dureri de cap groaznice şi de ochi, temperatură 37,5. Transpiram. Se instalase această pneumonie dublă. Am făcut test COVID-19 și radiografie pulmonară. Medicii mi-au zis că nu-i de joacă. Eu și Adriana Trandafir am fost rău, eu cel mai rău, Adriana nu s-a externat nici acum, deși eu am fost foarte rău...80 % saturație în sânge, mi-au pus masca de oxigen. Fac injecții și acum. 45 de injecții cu anticoagulant am făcut în spital, mai am 15. Nu puteam sta în picioare, aveam amețeli, nu am mâncat 7 zile, nu puteam să respir, aveam senzația că mă sufoc. Am și acum o durere surdă la spate, simt un junghi în spate când respir adânc.