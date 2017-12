Maria Constantin, disperata de Craciun. Sta pe la poarta fostului sot ca sa isi vada copilul

Fostul sau sot, Ciprian Tapota, refuza sa vorbeasca cu ea si si-a inchis telefonul. Maria Constantin a marturisit apropiatilor ca singura solutie pentru a-si vedea fiul este sa mearga la poarta fostului sot pentru a-si vedea copilul., ne-a declarat o persoana din preajma Mariei Constantin.Potrivit deciziei judecatoresti, in vacanta de iarna, fiul Mariei trebuia sa stea cu ea o saptamana. Exceptie fac zilele de 24-25-26 decembrie, cand baiatelul ar fi trebuit sa stea la adresa sa de domiciliu. In aceste conditii, Codrut ar fi ajuns la mama in perioada dintre Craciun si Anul Nou. Din pacate, din motive stiute doar de el, Ciprian Tapota si-a inchis telefoanele si refuza sa comunice cu fosta sa sotie, anuntand-o verbal, in timpul unei convorbiri, ca nu-l va lasa pe Codrut, la Bucuresti.a spus apropiata Mariei Constantin pentru wowbiz.ro.