Maria Constantin face injectii in scalp

“Sunt obosită și uneori am și eu nevoie de anumite vitamine pentru tenul meu. La recomandarea medicului am ales mezoterapia atât pentru ten, cât și pentru păr”, a mărturisit Maria Constantin.Cântăreaţa a optat pentru o rejuvenare a dermului cu ajutorul mezoterapiei, metodă care o ajută să estompeze ridurile fine şi să-i hidrateze tenul, prin stimularea producției de elastină și colagen. Pentru că şi-a dorit să-şi lase părul să crească, esteticianul i-am recomandat mezoterapia și pentru scalp. Acest lucru presupune injectarea unui cocktail de vitamine care stimulează regenerarea și creșterea părului. Pentru a avea un rezultat rapid, solista va face în următoarele săptămâni câteva ședințe.Mezoterapia este o metodă folosită în medicina estetică, prin care medicii folosesc antioxidanți, aminoacizi și acid hialuronic, pe care le introduc în derm. Procedura are ca efect o hidratare intensă, stimularea sintezei de colagen și redarea fermității pielii.