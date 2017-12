Maria Constantin: "Ma vad o mama cu foarte multi copii"

Cântăreața Maria Constantin, care a trecut și trece în continuare prin momente dificile în urma divorțului, a acceptat să vorbească într-un amplu interviu acordat Oanei Turcu despre oamenii care au făcut-o să sufere, dar și despre felul cum își găsește puterea de a trece prin greutăți cu optimism.Maria Constantin mărturisește că i-a fost înșelată încrederea de oameni pe care-i considera apropiați și a suferit foarte mult.”Eu îmi doresc acum un singur lucru. Ca nici oamenii care mi-au făcut rău , nici dușmanii dușmanilor lor să nu treacă prin ce am trecut eu. Și să realizeze că în viața asta trebuie să mai și dăruim. Sunt mulți oameni care pot avea trăsături foarte frumoase, dar care, din cauza energiilor negative din viața lor, se urâțesc. Eu nu am încercat să schimb pe nimeni. Eu am oferit foarte multă iubire, iar în momentul în care am simțit că această iubire nu mai este împărtășită am renunțat. Eu nu pot trăi în nefericire, nu pot trăi singură în doi”, mărturisește Maria Constantin în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”.În ciuda tuturor greutăților prin care a trecut, cântăreața spune că este în continuare o femeie puternică, optimistă, cu o gândire pozitivă ce o ajută să viseze la viitor.”Mă văd o mamă cu foarte mulți copii. Ei, copiii, sunt sufletele care ne împlinesc cel mai mult pe lumea asta. Eu provin dintr-o familie numeroasă, deși sunt clar familii și mai numeroase, noi fiind trei frați. Dar mereu mi-am dorit o familie mare, mulți copii, o echipă de fotbal eventual. E devreme să vorbesc acum despre copii, dar da, mă văd o mamă cu mulți copii”, spune plină de speranță și optimism Maria Constantin.