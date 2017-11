Maria Constantin, mesaj dur dupa ce mama ei a fost dusa de urgenta la spital: "Jos labele de pe mama"

Dupa ce si-a sutinut fiica, mama Mariei Constantin a inceput sa se simta extrem de rau si a fost dusa de urgenta la spital. Femeia avea tensiunea mare si a fost internata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului din Bals.“Se afla acum la Terapie Intensiva la spitalul din Bals si exista posibilitatea sa nu poata fi stabilizata. Totul din cauza a tot ceea ce s-a intamplat. (...) Daca mama Mariei Constantin moare acum la spitalul din Bals? Tot ceea ce stiu, stiu de la Maria Constantin", a marturisit avocatul Daniel Ionascu in emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1, punand toata intamplarea in carca lui Marcel Toader.In replica, omul de afaceri a explicat ca soacra sa nu este la primul episod de acest gen si ca femeia are probleme de sanatate vechi.“E vina mea daca moare? Stiti cata grija am avut eu de fosta mea soacra? A fost si la mine acasa si a facut tensiune, am chemat ambulanta”, a spus afaceristul.Mama Mariei Constantin a fost dusa de urgenta la spital. Primele informatii in legatura cu starea de sanatate a Cristinei Constantin i-au ingrijorat pe toti. Acest episod trist s-a petrecut dupa ce, ieri, a fost primul termen al divortului dintre artista si Marcel Toader, iar afaceristul nu s-a prezentat.In aceasta dimineata, Maria Constantin a plecat de urgenta spre mama sa, conform cancan.ro. Maria Constantin a postat si un mesaj pe Facebook."Mama a fost si este ingerul meu pe pamant. Din pacate Dumnezeu a ales ca tata sa ma ocroteasca dintr-o stea. Sunt cei care s-au daruit cu sufletul omului caruia eu le spuneam ca e toata dragostea mea. Sunt pe drum spre tine mama, nu vreau sa mai plangi pentru ca nimeni nu merita lacrimile tale. Vom trece impreuna peste toate, dar singurul lucru pe care ti-l mai pot cere este sa nu imi mai spui sa suport niciodata dezamagirile nimanui de frica ca oamenii vor judeca ce e in sufletul meu. Doar tu stii mama ce e in inima mea si tie iti sunt datoare sa te apar de toate rautatile din jur, sa iti fiu alaturi in clipe grele, sa nu te las prada unor vanatori care au drept singur scop castigul vremelnic. Iti multumesc ca esti langa mine si ai incredere in fata in care ti-ai pus toate sperantele ca nu te va dezamagi niciodata. Asa cum tu m-ai ocrotit la fel iti sunt si eu scut si nu voi mai permite nimanui in viata asta sa iti faca vreun rau. Nimanui nu ii pasa de sufletul tau poate pentru ca nu au simtit ce simt eu pt o mama care si-a sacrificat toata viata pentru a-si creste copiii cu principii sanatoase. Daca despre mine va permiteti sa spuneti orice pentru audienta, domnilor papusari va cer sa dati JOS LABELE de pe mama!".