Mariah Carey a recunoscut ca este bipolara

"Până de curând am trăit în negare, izolare și într-o frică constantă că cineva m-ar expune. A fost o povară prea greu de purtat și pur și simplu nu am mai putut face asta. Am căutat și am primit tratament, m-am înconjurat de oameni pozitivi în jurul meu și m-am întors la ceea ce îmi place: să scriu melodii și să fac muzică".Cântăreața a declarat că din 2001 a început sesiunile de terapie și să ia medicamente care i-au cauzat perioade de depresie, iar acum, în sfârșit. a găsit o combinație medicamentoasă care îi priește."Sper că putem ajunge într-un punct în care stigmatul este ridicat de pe oamenii care trec prin acest gen de experențe singuri. Poate fi incredibil de izolant. O astfel de boală nu trebuie să ne definească și refuz să îi permit să mă definească pe mine sau să mă controleze."