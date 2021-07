Marian Vanghelie, prima reactie dupa ce si-a batut sotia. Ce spune ca s-a intamplat de fapt

Oana Mizil a ajuns la spital in urma agresiunii, insa Marian Vanghelie neaga ca si-ar fi batut sotia si spune ca acesteia i s-ar fi facut rau de fapt in timpul unor discutii mai aprinse.”Nu am lovit-o. A fost o scurtă altercație, iar Oana are probleme cu tensiune și a chemat salvarea”, a declarat Vanghelie pentru Antena 3. Acesta a mai susținut că se pregătește să meargă la mare împreună cu iubita sa, și că întreagă opinie publică o va vedea pe Oana Mizil și se va convinge că nu are probleme de sănătate. Vanghelie a mai spus că sunt încă împreună, dar nu a dorit să comenteze informațiile potrivit cărora a fost emis un ordin de protecție împotriva sa.Oana Mizil a ajuns la spital, sâmbătă seara. Ea a avut nevoie de îngrijiri medicale și, din câte se pare, îl acuză pe Marian Vanghelie că ar fi agresat-o. Împotriva fostului primar de la Sectorul 5 a fost emis, de către autorități, un ordin de restricție ce are regim provizoriu.