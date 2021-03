Marina Almasan, infectata cu COVID-19: "Un virus care m-a atacat miseleste"

„Mi-am blestemat, de mii de ori, de atunci, inițiativa de a-i vizita, am urât fiecare foșnet al hârtiei colorate în care-mi împachetasem darurile pentru mama, calculam până la epuizare, în minte, distanța la care mă așezasem, față de mama, in sufrageria părinților, scanam cu infrigurare, de pe internet, toate informațiile legate de riscurile infectării', formele bolii la vârstnici, perioada de incubație' și alte elemente, care ba îmi sporeau neliniștea, ba îmi mai dădeau o rază de speranță…In paralel, îi inventariam' și pe toți ceilalți cu care, chiar și cu mască, interacționasem.„Am ales să nu vorbesc despre boala mea, atâta timp cât ea era în plină desfășurare. Odată pentru că, observand , în timp, influența pozitivă pe care o am asupra celor din jur, n-am vrut ca întâmplarea' mea să-i destabilizeze' emoțional pe cei ce am văzut că-și trag din mine' energiile pentru a merge mai departe. (…) În urma mea, sper, a rămas un virus care m-a atacat mișelește, îngenunchind toată prudența care m-a caracterizat, în tot acest an', au fost cuvintele Marinei Almășan.„Nu mă întrebați cum l-am luat. De unde. De la cine. Sunt unul din cei mai corecți purtători de mască, spălători' de mâini și păstrători' de distanțare fizică, în plus, sunt un om sănătos, care se hrănește corect, doarme bine, face sport și are o atitudine pozitivă. Și totuși… fix de Ziua femeii, când Evele lumii primeau flori, parfumuri și declarații de iubire, mie mi-a pătruns în viață… Covid-ul. Mai întâi cu o durere atroce de coloană, însoțită de o febră moderată și o discretă tuse de genul celor pe care le dobândești, de regulă, atunci când ieși dezbracat, în frig. Ieșisem și eu, cu câteva zile în urmă, de aceea gandirii mele pozitive nu i-a fost greu să-i aplice stării mele un diagnostic nevinovat: bronșită', a scris Marina Almășan.