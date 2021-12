Marina Almasan, primele declaratii dupa moartea lui Victor Socaciu: "Nu stiu daca merg la inmormantare"

„Dragi prieteni, din păcate în ultima perioadă am avut câteva probleme de sănătate. Mă bucur să vă spun că acum sunt bine, dar încă în convalescență. Ca urmare, nu voi putea participa la evenimentul de sâmbătă, 28 august, la Brașov Folk Fest. Vă îmbrățișez cu drag și vă asigur că ne vom revedea în septembrie! România cântă!”, scria în august Victor Socaciu pe Facebook.Marina Almasan, fosta sotie a artistului, a avut si ea prima reactie dupa moartea lui. Cei doi au avut numeroase conflicte dupa despartire si nu isi mai vorbeau. Prezentatoarea TV a marturisit ca nu a hotarat inca daca va participa la inmormantarea fostului sau sot.„Am aflat acum jumătate de oră. M-a sunat Victor, fiul meu, care fusese anunțat de una dintre fiicele sale. E derutat, chiar dacă nu mai țineau legătura… Totuși, gândul că ți-ai pierdut unul dintre părinți te afectează.Eu nu am mai vorbit cu el de când s-a cuplat cu femeia aceea. Victor s-a distanțat de el din cauza acelei femei, dar au mai vorbit, uneori. Personal, nu știu dacă mă duc la înmormântare, sunt într-o cumpână… m-am sfătuit cu George (n.r. Cornu). Am fost și 16 ani împreuna, dar am avut totuși diferențe… Așa urât s-a terminat totul… Victor va merge la înmormântare”, a mărturisit Marina Almășan pentru playtech.ro.