Matei Stratan, cu amanta la nunta?

Acesta din urma a marturisit ca Matei Stratan, iubitul Madalinei Ghenea, a venit la nunta insotit de o alta femeie. Madalina Ghenea si Matei sunt in mari certuri in ultima vreme, insa pana acum nu s-a aflat motivul scandalurilor care au tot avut loc intre ei.Potrivit mărturisirilor făcute de Cristian Brancu în cadrul unei emisiuni Matei Stratan ar fi căzut în păcat cu o femeie mai tânără şi tare frumuşică. În vârstă de 29 de ani, Mădălina Ghenea ar fi aflat totul şi s-a decis să plece din vila tatălui fiicei sale cu tot cu aceasta. Fetiţa lor are şapte luni. "", a declarat Cristi Brancu în cadrul unei emisiuni TV, scrie cancan.ro."Roxana de la Trident s-a căsătorit în acest weekend. E o iubire foarte puternică, de ceva vreme (...) Roxana este verişoara lui Matei... La această căsătorie Mădălina nu a fost, dar Matei da, insoţit de persoana aceea (n.r. presupusa amantă)", a declarat Cristi Brancu. S-ar putea ca persoana să lucreze unde lucreze el. El lucreaza în acelaşi loc unde locuieşte. Dacă urcă cineva în apartament şi iese din altă parte, nu ai de unde să ştii treaba asta", a declarat Cristi Brancu in emisiunea pe care o modereaza.