Medicii trag un semnal de alarma: Stela Popescu putea fi salvata

Prezenta insa martea trecuta la un eveniment monden, Stela Popescu a avut un comportament foarte ciudat: tremura toata, nu putea sa articuleze cuvintele si era total incoerenta. Nimeni din sala nu s-a gandit insa ca Stela Popescu se simte atat de rau, iar cateva ore mai tarziu avea sa moara.„Nu era coerentă când a susţinut interviul. Probabil s-a produs un spasm care i-a afectat activitatea cerebrală . O astfel de persoană trebuie dusă să fie scanată cu un tomograf la nivelul capului. Un obstacol opreşte aerul să ajungă în creier‚ dar nu toţi pacienţii care suferă acest fenomen ajung în această situaţie.” a declarat medicul Peneş în emisiunea „Răi da Buni”.„ Ar fi putut fi salvată dacă s-ar fi luat măsuri atunci. Dacă ar fi mers la doctor. Nu mai judeci coerent, nici discursul ei nu mai era unul coerent. Era un semn. Cel mai probabil inima nu a mai putut pompa sângele, a făcut un fel de stop cardiac, dar ea putea fi salvată.” a completat medicul în cadrul aceleaşi emisiuni.In urma anchetei s-a aflat cauza mortii artistei. Potrivit informatiilor Stela Popescu a suferit un AVC (accident vascular cerebral), in urma cu cateva zile de a trece in nefiinta."Nu a facut infarct asa cum s-a spus. Tocmai s-a incheiat autopsia. Suferise un AVC – cel mai probabil, in urma cu doua trei zile cand s-a spart un vas de sange si i-a inundat creierul, dupa care a intrat in coma. Era moarta de aproape 12 ore. Nu avea leziuni externe.", a declarat o sursa apropiata anchetei pentru cancan.ro. Marti seara, artista a participat la un eveniment monden, unde a fost premiata pentru intreaga ei cariera. In cadrul evenimentului, actrita a avut un dicurs incoerent si la un momentdat chiar a scapat trofeul din mana, acestea fiind primele semne ale unui AVC, insa nimeni nu a intervenit.