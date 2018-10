Medicul care i-a acordat primul ajutor lui Ilie Balaci face dezvaluiri socante. In ce stare a fost gasit fostul fotbalist

Ilie Balaci a murit in urma unui stop cardio-respirator. Medicul care i-a acordat primul ajutor fostului fotbalist a facut dezvaluiri noi in acest caz.„Avea limba umflată. Nu stiu de la ce", a declarat medicul.În urma autopsiei, s-a stabilit că fostul mare fotbalist al României a decedat din cauza unui infarct miocardic și a unei insuficiențe respiratorii.„Eu am fost prima mână. Familia a apelat la 112, noi am luat fișa și am plecat imediat. Noi am venit de la un alt caz, de la o altă resuscitare. Am fost apoi direcționat acolo. Am ajuns acolo, se făcea BLS (suportul vital de bază – n.r.) de către o doctoriță de la Urgență care ajunsese în zonă la o rudă din familie, a văzut ce s-a întâmplat și a intervenit. Ea nu avea însă echipamente. Am ajuns noi, am început administrarea adrenalinei“, a explicat dr. Traian Măgală, conform gds.ro.Medicul Măgală a mai spus că, împreună cu ceilalți colegi, s-a luat decizia de a apela la SMURD.”S-a luat decizia să fie chemat SMURD. S-a luat în considerare că în cazul domnului Balaci ar fi survenit un infarct. Problema este că noi nu avem în dotare medicația necesară, adică nu putem administra tromboliză. Noi suntem medici de familie, nu am făcut o specialitate. Tromboliza se administrează sub control cardiologic. Și în Urgență vine cardiologul, face ecograf, decide dacă trombolizează sau nu.”