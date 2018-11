Meghan Markle a cerut un contract inainte sa ramana insarcinata. Ce pretentii a avut pentru a deveni mama

Trevor, in varsta de 42 de ani, si Meghan au fost casatoriti pe cand actrita juca in serialului Suits, iar in momentul in care au vorbit despre conceperea unui copil, Meghan ar fi venit cu niste pretentii.Ducesa de Sussex l-a pus pe fostul sot sa semneze un „contract de asigurare in cazul unei sarcini”, asa cum a fost numit actul de catre surse apropiate de fosta actrita.Aceasta era pe atunci foarte preocupata cu rigorile in ceea ce priveste aducerea unui copil pe lume, dar si recuperarea celebritatii. Lui Meghan Markle ii era teama ca daca ar fi ramas insarcinata i-ar fi putut fi afectata cariera.Un prieten foarte bun al Ducesei de Sussex a povestit ca ea l-a convins pe primul sau sot sa semneze un acord, pentru a putea fi sigura ca barbatul va plati un antrenor personal, un nutritionist, dar si o dadaca, in cazul in care pe timpul mariajului lor ii va darui un copil