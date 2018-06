Meghan Markle a incalcat din nou dress codul regal. Iata ce tinuta spectaculoasa a purtat la ziua reginei Elisabeta

Ducesa de Sussex si sotul sau, printul Harry, au participat la parada data in cinstea zilei de nastere a reginei Elisabeta. Meghan si-a mentinut stilul si a ales pentru acest eveniment o rochie cu umerii goi, roz pal. Dress codul regal impune tinute sobre, care nu lasa la vedere parti ale corpului. Meghan insa are propriul stil la care nu vrea sa renunte.Desi regina Elisabeta este nascuta in luna aprilie, ea isi celebreaza ziua de nastere in iunie, pentru ca vremea este mai calda. Cu aceasta ocazie are loc o parada militara si un spectacol aviatic pe care familia regala il urmareste de la balconul Palatului Buckingham.Anul acesta, regina Elisabeta a calatorit tot singura in caleasca, deoarece Prințul Philip, Ducele de Edinburgh are probleme de sanatate.Kate Middleton a ales o tinuta clasica, o rochie bleu, la care a asortat o palarie sofisticata, care i-a dat o eleganta uimitoare. Camilla Parker a ales si ea tot o tinuta bleu.