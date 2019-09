Meghan Markle a pierdut lupta cu kilogramele dupa nastere. Cum arata acum

Daca pana sa ramana insarcinata, Meghan Markle afisa o silueta impecabila, dupa nastere a ramas cu cateva kilograme bune in plus. Mai mult, se pare ca in loc sa slabeasca s-a ingrasat mai mult in ultima perioada.Drept dovadă stau ultimele imagini cu ea din Africa de Sud, unde se află într-o vizită oficială cu prințul Harry și fiul lor, Archie.Fanii au criticat-o pe ducesa de Sussex pentru că se pare că a pierdut lupta cu kilogramele. Ea și-a făcut apariția într-o rochie alb-negru, petrecută, marca Mayamiko, în valoare de 69 de lire sterline, însă aceasta nu pare să o avantajeze deloc. La 4 luni de când a devenit mămică, Meghan și-a pierdut talia de viespe și pare că se rotunjește de la o zi la alta.