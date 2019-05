Meghan Markle, criticata dur pentru ca avea burta la doar doua zile dupa ce a nascut

Cu toate acestea, pe retelele sociale au curs mesajele critice la adresa lui Meghan Markle. Aceasta a fost criticata dur pentru aspectul sau fizic, pentru ca mai avea burta. Unii comentau ca cel mai mare dusman al unei femei este o alta femeie, pentru ca cele mai multe critici veneau din partea doamnelor, fara sa tina seama de faptul ca in urma cu doua zile aducea pe lume copilul."Parca avea un alt copil in burta", "Medicul i-a mai lasat un baiat inauntru", Oh, ce burta mare, parca ar fi insarcinata", "Parca nu ar fi nascut", au fost unele dintre mesajele dure ale internautilor.Dar cel mai scandalos lucru a fost ca unii oameni au indraznit sa atace si copilul, lucru care i-a infuriat pe fanii ducilor, care au subliniat aceasta lipsa de tact."Este negru ca bunica", "Maroniu", "Am nevoie sa-i vad parul rosu", au fost unele dintre comentariile crude referitoare la bebelus.Au existat unii care au criticat si protocoalele Casei Regale, deoarece, considera ca, in loc sa se odihneasca si sa se bucure de bebelus, Meghan Markle a fost nevoita sa stea in fata camerelor de luat vederi ca sa-l prezinte pe micut, pe tocuri inalte si radianta."Acest lucru pare incomod, ea este iritata si se vede pe fata ei ca este obosita. Dar trebuie sa urmeze protocoalele si chiar si pe tocuri", "Probabil ar fi preferat sa poarte pantofi fara toc, dar din moment ce este nobila, nu-si permite luxul pentru ca trebuie sa arate impecabil", au spus utilizatorii. Dar nu toata lumea a criticat-o pe Meghan. Fanii au aparat-o si au apreciat frumusetea proaspetei mamici."Am citit atat de multe critici din partea femeilor, incat am crezut ca ele, dupa ce au nascut, erau ca un model Victoria's Secret sau ca Barbie. Pentru Dumnezeu, cata ignoranta! Corpul are nevoie de timp pana va reveni la normal dupa nastere, chiar daca e naturala sau prin cezariana", a scris un fan al ducesei.