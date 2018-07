Meghan Markle, decizie radicala fata de tatal ei. Ce a hotarat Ducesa de Sussex

Din pacate insa, barbatul a intampinat probleme de sanatate si nu a mai putut veni la nunta. De asemenea, chiar inainte de marele eveniment, tatal lui Meghan a oferit un interviu unei publicatii fara sa ii ceara voie fiicei sale. El a dezvaluit lucruri intime pe care le-a discutat cu Printul Harry si cu fiica sa, Meghan Markle, informeaza Dailymail.co.uk.Acest gest a deranjat-o enorm pe Meghan, asa ca a decis sa nu mai vorbeasca deloc cu tatal sau. In plus, acesta a facut o afirmatie referitoare la Regina Elisabeta. Suveranul se va intalni, in scurt timp, cu Donald Trump. „Daca Regina e dispusa sa se intalneasca cu arogantul si insensibilul nostru prezedinte, nu are nicio scuza sa nu se intalneasca si cu mine. Sunt mai bun decat el”, a spus Thomas Markle.De cand fiica lui s-a logodit cu Printul Harry, Thomas incearca sa atraga atentia asupra lui cu orice pret. Pana si cu pretul relatiei tata-fiica.