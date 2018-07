Meghan Markle, in lacrimi. Un nou scandal zguduie Casa regala. Ce a putut sa spuna sora vitrega a Ducesei de Sussex

Sora vitrega a lui Meghan Markle sustine aceleasi lucruri ca si fratele sau. Aceasta sustine ca Meghan si-a abandonat familia, ca nu o intereseaza absolut nimic despre tatal ei, ca este falsa si in general ca nu este deloc ceea ce cred britanicii despre ea.“A incercat sa-si ia inclusiv un accent britanic, dar este fals, nu pacaleste pe nimeni. Ea este Ducesa non-sensului. Diana ar fi rusinata daca ar cunoaste-, au fost cuvintele dure pe care Samantha Markle le-a aruncat pe Twitter catre sora ei.In istoria Casei regale britanice nu au existat niciodata astfel de scandaluri publice, in care unul dintre membri sa fie insultat in acest mod.Problemele au inceput chiar inainte de nunta cand presa britanica a dezvaluit faptul ca tatal lui Meghan stabilit in Mexic isi regiza o serie de fotografii paparazzi cu el cautand pe internet poze cu fiica lui Printul Harry. Dupa ce acest lucru a devenit public, brusc tatal lui Meghan a trebuit sa faca o interventie la inima si nu a mai putut ajunge la nunta.