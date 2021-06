Meghan Markle si printul Harry au devenit pentru a doua oara parinti. Ce nume superb au ales pentru fetita lor

Oana Zavoranu a dezvaluit recent in cadrul unui interviu acordat lui Catalin Maruta de ce a ajuns sa apeleze la serviciile unor vrajitoare dupa despartirea de Pepe. In anul 2011, actrita a fost la un pas sa isi piarda o buna parte din avere dupa vrajitoarele i-au cerut mai multe bunuri si

Laura Cosoi a socat pe toata lumea cu ultima imagine pe care a postat-o pe retelele de socializare. Fanii au crezut ca nu vad bine, iar reactiile lor au fost foarte dure, unii comparand-o pe Laura cu "fata de la pagina 5". Actrita, in varsta de 39 de ani, mama a doi copii, s-a fotografia

Oana Zavoranu si Catalin Maruta s-au reintalnit dupa 10 ani, in care nu si-au vorbit. Desi nimeni nu stia ca acestia ar fi fost in conflict, ei au marturisit acest lucru in cadrul podcastului Acasa la Maruta, unde Oana a fost invitata si si-a deschis sufletul. Se pare ca Oana nu a mai dorit