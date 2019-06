Meghan Markle si printul Harry au publicat prima imagine cu chipul micutului Archie

In aceasta fotografie se vede pentru prima oara chipul micutului Archie. Imaginea este alb-negru si a fost publicata pe contul oficial de Instagram al celor doi soti, Sussex Royal. In poza, micutul Archie, care a venit pe lume la inceputul lunii mai, isi tine tatal de un deget.Micutul Archie, de doar o luna, isi tine tatal de degetul inelar, cu verigheta de la nunta. In mai putin de 5 minute de la publicarea ei online, poza a adunat peste 50.000 de likeuri de la fanii ducilor.In plus, a strans sute de comentarii, informeaza dailymail.co.uk.