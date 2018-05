Melania Trump, internata. Prima-doamna a SUA a suferit o operatie

Fostul comentator sportiv Cristian Topescu a lasat in urma o avere destul de mare. Potrivit unui document scris de Christel Ungar-Țopescu, sotia comentatorului, se pare ca fostul comentator sportiv a lăsat în conturi aproximativ 15.000 de euro. Pe lângă această

Actorul Alexandru Arsinel nu isi poate reveni nici acum dupa moartea colegei sale de scena Stela Popescu. Apropiatii actorului spun ca acesta sufera enorm si atunci cand ajunge la teatru vorbeste mereu cu fotografia Stelei Popescu. In ultimii ani, Alexandru a intampinat numai probleme. A trecut

Fostul comentator sportiv Cristian Topescu s-a stins din viata marti, la varsta de 81 de ani. Acesta era internat la Spitalul Elias din Capitala de saptamana trecuta, cand a fost adus in stare grava. Legendarul comentator sportiv suferea de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet.

Maria Ciobanu s-a retras de pe scena, iar intr-un interviu recent a marturisit si motivul. Artista a dezvaluit ca sufera de o boala grea, care nu ii da pace. "Nu am vicii, iar de fumat sa nici nu aud. Nu cred ca exista un dusman mai pacatos. Eu am si patimit din cauza tutunului, pentru ca am