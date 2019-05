Menajera lui Razvan Ciobanu, marturii socante despre cum se droga designerul

Razvan Ciobanu ar fi detinut niste filmari compromitatoare, cu tenta sexuala, in care ar aparea mai multe vedete. Sorin Oprea, un prieten bun al creatorului de moda, ar fi mers imediat dupa moartea acestuia la apartamentul in care locuia pentru a lua aceste filmari. Dan Capatos a dezvaluit ca

Lavinia Parva este insarcinata in luna a 8-a. Sotia lui Stefan Banica Jr este de nerecunoscut. Sarcina a schimbat-o complet! Artista s-a ingrasat foarte multe si parca este alt om din cauza kilogramelor in plus. Vedeta urmeaza sa nasca la inceputul lunii iunie un baietel. Desi este in ultimil