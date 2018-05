Metoda ingrozitoare prin care s-a sinucis DJ Avicii

Se pare ca DJ Avicii si-a facut rani cu niste cioburi de la o sticla de vin. In urma pierderii masive de sange, acesta s-a stins din viata.Artistul si-a provocat rani la gat si la incheieturile mainilor. Inainte sa faca gestul teribil, Avicii ar fi vorbit cu o ruda, chiar in ziua de 20 aprilie. Ingrijorata de starea artistului, ruda acestuia a zburat imediat in Oman, unde acesta se afla in vacanta. A ajuns insa prea tarziu.„Familia lui ştia că Tim nu se simţea deloc bine din punct de vedere psihic. Mereu a avut suişuri şi coborâşuri, însă în ultima perioadă starea lui s-a înrăutăţit. Când au vorbit cu el la telefon, membrii familiei au început să-şi facă griji, şi-au dat seama că este grav şi că trebuie să ia măsuri. Din păcate, avionul a aterizat la două ore după ce Tim murise.“ La câteva zile după moartea sa, s-a aflat şi că Avicii avea o relaţie serioasă cu modelul american de origine cehă Tereza Kačerová, pe care o ajuta să-şi crească fiul şi alături de care plănuise să facă un copil. Dezvăluirile au fost făcute chiar de tânără prin intermediul unei scrisori emoţionante şi mai multor fotografii în care apare alături de fiul ei şi de muzician.Avicii suferea de pancreatită acută, cauzată de problemele cu alcoolul, iar într-un documentar sfâşietor din 2016, muzicianul mărturisea că şi-a avertizat în nenumărate rânduri managerii că va muri din cauza epuizării. Stresul şi anxietatea l-au forţat şi la consumul abuziv de alcool. În documentar, Avicii vorbeşte şi despre dezamăgirea pe care i-a provocat-o reacţia fanilor când şi-a dorit să se retragă: „Când am decis să pun stop, mă aşteptam la cu totul alte reacţii. Mă aşteptam la susţinere, mai ales ştiind prin ceea ce am trecut. Am fost foarte deschis cu oricine am lucrat şi cu oricine m-a cunoscut. Toată lumea ştie că sufăr de anxietate şi că am încercat. Nu mă aşteptam ca lumea să mă preseze atât de tare să continui. Toată lumea vedea cum mă chinui.“