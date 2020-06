Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara s-a trezit din coma

De asemenea, au aparut noi informatii despre relatia pe care o avea cu sotul sau. Colegii de la opera au dezvaluit ca artista a venit vanata la munca de mai multe ori. În același timp, procurorii și polițiștii fac anchetă în dosarul deschis in rem pentru pentru tentativă de omor.„Da, am văzut vânătăi pe corpul Mariei. Pe mâini și pe picioare. Nu mi-a spus clar că a bătut-o Nicoară, dar mi-a spus că era foarte violent…Jur că mi-a spus asta…Nu vorbea mereu despre ce i se întâmplă. Mi-a spus de divorț și am sfătuit-o să pună punct…”, a spus una dintre colegele Mariei Macsim Nicoară pentru BZI.Mezzosoprana si sotul sau ar fi avut mai multe conflicte in ultimul timp. Codrin Nicoară i-ar fi dat termen să plece din casa din Aroneanu în această vară. Nu ar fi vrut să facă asta. Le-a povestit și colegilor despre asta.