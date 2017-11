Mihaela Borcea s-a ingrasat enorm. Nici nu o mai recunosti

Desi in trecut slabise foarte mult cu ajutorul dietelor, se pare ca acum aceasta a pierdut din nou lupta cu kilogramele. Motivul ar fi stilul de viata foarte agitat.Aceasta s-a implicat in organizarea evenimentului Miss Universe Romania 2017.„Da, sunt obosita, sincer. Da, e foarte greu cu atatea fete, cu toata organizarea, cu tot, dar am avut si echipa: Claudiu Constantin, Catalin Botezatu, Mihai Albu. Da, da, Catalin Botezatu si Mihai Albu vor fi in juriu. Si avem aici sustinatori multi, foarte multi", a declarat Mihaela Borcea la TV.