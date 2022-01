Mihaela Cernea, fosta solista a trupei Class, agresata de sotul sau. Artista a cerut ordin de restrictie

Artista a cerut ordin de restrictie impotriva sotului sau dupa episodul de violenta domestica. El nu mai are voie sa se apropie de la mai puțin de 200 de metri soția sa si de cei doi copii.Mai mult, dupa toate aceste probleme, Costin Craioveanu s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier in zona Cotroceni, zona in care locuieste artista, conform Antena 3.Acesta nu era singur în mașină, ci cu iubita sa despre care a spus inițial că ar fi fost la volan. El a mințit că nu își conducea mașina de teama unui dosar penal.Camerele de supraveghere au putut surprinde momentul în care acesta a acroșat cele două mașini, după care a coborât pentru a verifica daunele. Vecinii sunt cei care au sunat imediat la 112.