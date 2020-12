Mihaela Radulescu a spus adevarul despre despartirea de Felix

”De șase ani, de la prima lună ne tot desparte lumea. De la începutul relației, toată presa din România a căutat ceva. Dacă făcea Felix vreo poză cu o fată, fan, gata… era noua iubită. Dacă făceam eu poză cu vreunul, gata era noul iubit. Am constatat că este mult mai bine să dau cât mai puține amănunte, pentru că orice aș da e tot ca ei. Nu văd efortul pentru care aș spune, când văd că pe noi ne desparte cineva cel puțin o dată pe lună. Oamenii preferă să speculeze nefericirea și despărțirea decât să se bucure de fericirea altcuiva.” a declarat Mihaela Rădulescu pentru VIVA.RONu stau 24/24 unul lângă celălalt, nu se comportă ca un cuplu normal și, cel mai probabil, asta-i ține împreună.‘Îți spun direct că asta este o perioadă în care am stat foarte mult despărțiți. În primul rând, pandemia asta ne-a aruncat pe fiecare în câte o țară. Am stat fără copil, fără bărbat. Este o perioadă grea pentru mine din punctul ăsta de vedere. N-am stat niciodată atât de mult timp fără cei doi oameni vitali din viața mea. Chiar nu i-am văzut la față, i-am văzut doar pe Facetime. Nu avem cum de vreo șase luni să punem vreo poză împreună nici dacă vrem, pentru că nu putem. Noi nu avem nimic din viața unui cuplu normal, din punctul ăsta de vedere. Când se întâmplă să mergem pe nu știu unde… Viața noastră e mai mult prin avioane, hoteluri sau prin locuri în care nu am fost niciodată’, a mai declarat Mihaela Rădulescu.