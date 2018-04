Mihaela Radulescu, datorii uriase la stat. Pentru ce suma a fost suma de Fisc

Conform spynews.ro, vedeta TV are o societate cu răspundere limitată şi în 2016 avea datorii le stat de 191.200 de lei. Încă din data de 19 octombrie 2017,este somată de Fisc. Societatea pe care vedeta o deţine prestează activităţi de difuzare a programelor de televiziune şi este înfiinţată din anul 2001. Numele firmei se află pe o lista datornicilor, listă făcută publicată de ANAF.este specificat în anunţul de pe site-ul ANAF.Mihaela Rădulecu este somată de câteva luni să îşi achite datoriile pe care le are la bugetul statului. În anul 2016 societatea sa avea datorii de, iar profitul net din acel an a fost de 206.844 de lei.