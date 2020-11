Mihai Budeanu, de la 3 Sud Est, in stare grava in urma infectiei cu coronavirus

Artistul este in stare grava si are nevoie de tratament cu plasma. El a fost internat joi, 19 octombrie, la Spitalul Municipal Mangalia, ulterior fiind transferat la Spitalul Municipal Medgidia.„Starea lui de sănătate nu este foarte bună. Era internat la noi în spital, pe Secţia de Terapie Intensivă. Necesita plasmă, însă unitatea noastră nu oferă, deocamdată, astfel de tratament. A fost transferat la Medgidia”, a declarat pentru presa locală un medic de la Mangalia.Colegii lui Mihai au confirmat ca artistul este infectat cu coronavirus.„Da, este adevarat. Colegul nostru Mihai este infectat cu Covid 19 si este internat in sectia de terapie intensiva a Spitalului Municipal Medgidia. I se administreaza plasma si tratament de specialitate.Sa speram ca starea lui se va imbunatati cat mai repede. Nu este de joaca cu acest virus!!! Aveti grija de voi si de cei din jurul vostru respectand regulile de protectie.Va tinem la curent cu starea lui Mihai”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a formației.