Mihai Constantinescu va fi deconectat de la aparate? Primele declaratii

Artistul a fost gasit inconstienta in casa de catre sotia lui. Medicii sunt rezervati in privinta recuperarii acestuia si spun ca cele 10 minute in care inima nu i-a functionat i-au afectat foarte grav creierul. Potrivit specialistilor, indragitul artist are sanse de doar 3% sa isi revina, iar in cazul in care ar iesi din coma, ar avea doar 1% sanse sa duca o viata normala in continuare.Mihaela Constantinescu, fosta sotie a lui Mihai Constantinescu, sustine ca inima artistului ar fi inceput sa isi recapete din functii."Ma simt foarte rau, ma simt ingrozitor! Pentru mine este o stare de disperare. Starea de sanatate a lui Mihai este acum stabila. Inima si-a reluat toate functiile. Ma intalnesc zilnic cu Simona. Pentru Mihai, eu, Simona si cativa prieteni suntem familia lui. Acum toti suntem concentrati pe rugaciune", a declarat aceasta.Pe de alta parte, medicii i-ar fi recomandat Simonei Secrier, actuala sotie a lui Mihai Constantinescu, sa semneze deconectarea sotului ei de la aparate, pentru ca sansele lui de revenire ar fi aproape inexistente. Simona ar fi refuzat vehement acest lucru, sustinand ca nu va face asa ceva niciodata!