Mihai Margineanu s-a mutat din Romania. Si-a luat familia si a plecat definitiv din tara

Mihai Margineanu, in varsta de 48 de ani, si-a cumparat anul trecut o casa in Spania, cu credit bancar. Artistul a ales Spania deoarece este tara in care si-a petrecut toate vacantele din ultimi ani.Mărgineanu nu este însă singurul artist român care alege să se mute în afara graniţelor ţării. Bobby Stoica, cel care a compus majoritatea pieselor de succes ale trupei Voltaj, are o casă pe o plajă din Thailanda, Ionuţ Dolănescu petrece jumătate din an la proprietatea sa din Orlando (Florida), Gheorghe Gheorghiu stă în Las Vegas, iar rapperul şi producătorul muzical Vlad Irimia (41 de ani), cunoscut drept Tataee care a fondat trupa B.U.G. Mafia, s-a mutat definitiv în Barcelona.