Mihai Morar a devenit tatic pentru a treia oara

Sotia sa a adus pe lume in aceasta dimineata cea de-a treia fetita a cuplului. Acesta a marturisit ca micuta are foarte mult par."Enorm fata de cat au avut fetele. Are cat au avut ele impreuna. Are 2,950 kg si 52 de centimetri. Este cea mai grea asteptare, e un pic ca atunci cand astepti sa vina audientele la radio. Astepti si nu stii cat vine caruciorul. Sunt multe lucruri pe care nu le constientizam, oricum, ce am trait acum zece ani este cu totul si cu totul altfel, atunci aveam 20 si ceva. Emotile le traisti altfel, la varste diferite", a spus Mihai Morar, potrivit Spynews.