Mihai Morar a dezvaluit numele fetitei sale. Ce frumos

Realizatorul TV a tinut secret numele celei de-a trei fetite, venita pe lume in aceasta dimineata. Dupa acest moment fericit, prezentatorul a decis sa dezvaluie cum o va chema pe micuta sa.Mihai Morar a marturisit ca a fost singurul nume cu care toti cei patru membri ai familiei au fost de acord."Nicio varianta nu a fost acceptata de toti membrii familiei, pana cand a venit din senin numele asta. In drum spre ecografie am gasit numele copiilor, asa s-a intamplat si acum. A fost numele la care am spus "da" toti cei patru cand cineva a propus ca pe fetita sa o cheme Roua. Si va avea si un nume de Sfant", a spus Mihai Morar la Radio Zu.