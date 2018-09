Mihai Nae - ce face dresorul pentru a redeveni artist!

Cu doua albume la activ, produse in studioul amenajat in propria lui casa, cu zeci de concerte in cluburile din Bucuresti, dar mai ales cu un dor nebun de a canta,Mihai Nae promite sa fie cel mai bun cantaret-dresor: “Traiesc pentru performanta si nu voi avea liniste pana nu voi ajunge si pe plan muzical acolo unde am ajuns ca dresor – printre cei mai buni. De aceea lucrez sarguincios de luni bune in studio, am reluat lectiile de canto si incerc sa-mi imbunatatesc aspectul per-ansamblu”, spune dresorul.Pentru ca stie cat de importanta este imaginea pentru un artist, dresorul lucreaza de zor la schimbarea look-ului – antrenamente obositoare la sala, de minimum trei ori pe saptamana, alaturi de prietenul sau Dorian Popa (a reusit sa slabeasca in cateva luni 20 de kg!) si implant de par realizat in urma cu cateva zile la cel mai bun specialist din Romania – dr. Felix Popescu, cel care s-a ocupat cu succes si de Andrei Duban, Catalin Botezatu, Razvan Ciobanu sau Dinu Maxer. „Interventia a durat doua zile, a cate opt ore pe zi, fiind necesare cca 7000 de grefe. Rezultatele au inceput sa apara inca din prima zi de dupa operatie, dar cu adevarat se vor vedea in aproximativ 6 luni.Vorbim despre o interventie dificila, deoarece parul sau era ars.”, declara dr. Felix Popescu.In privinta greutatii corporale, profesorul, instructorul de fitness este nimeni altul decat Dorian Popa.Acesta il ajuta pe instructorul canin la sală, ii arata cum sa se mentina dupa ce a scapat de kilogramele in plus, dar si exercitiile esentiale pentru toate grupele de muschi.Mihai Nae s-a format ca muzician în Televiziunea Română, petrecându-şi o bună parte din copilărie prin studiourile de filmare. Casa de cultură „Nicolae Bălcescu" a fost pentru Mihai locul unde a învăţat ABC-ul chitarei. „Părinţii m-au înscris la cursuri de muzică şi la Palatul Copiilor pentru a mă perfecţiona", spune el. La 14 ani, Mihai devenea o mică vedetă gratie emisiunii „Kiki Riki Miki".Următorul pas în cariera chitaristului a fost o trupă. „Ca orice copil care studiază muzica mi-am dorit să cânt pe scenă. Am fost şi sunt fan Brian Adams şi Holograf, iar primul proiect al meu s-a numit Pentagon", mărturiseşte el. Numele trupei s-a schimbat ulterior in „News" pentru ca, în final, să devină „Factor". Începutul muzical al noii formaţii a fost la petreceri, iar cover-urile au fost alese din repertoriul unor mari artişti precum Bon Jovi, Brian Adams, Eagles sau Tom Jones.Comeback-ul muzical este preconizat pentru luna octombrie.