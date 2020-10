Mihai Nesu, despre viata sa dupa ce a ramas paralizat: "Scriu cu gura si sper sa pot sa beau cu cana plina"

„De 4 ani am cam același program, așa că sunt într-un cantonament continuu. În ultima lună am început și cu două antrenamente pe zi. De dimineața până la masa de prânz trebuie să fac cu o bicicletă care mișcă mâinile și picioarele.Trebuie să fac cam jumătate de oră mâini și jumătate de oră picioare. După aia, încă vreun sfert de oră, pe un touch screen, trebuie să fac, ca la școală, cerculețe, bețigașe, cu mâna pe care o pot mișca mai bine.După masa de prânz am kinoterapie la fundație, cam o oră și jumătate-două ore pe zi. Eu mișc ce pot să mișc cu mâinile și terapeuta mea îmi mișcă picioarele și îmi mai face masaj acolo unde mai am contracturi.De doi ani am o cană adaptată, pe care o pot lua în poziția asta, o pot lua de pe masă și pot să beau apă cu ea dacă e cam pe jumătate, dacă nu e prea grea, și apoi pot să o pun înapoi. Ăsta e un progres mare. Și acum încercăm să întărim mâna cât se poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pot să beau cu cana plină", a povestit Mihai Neșu.Fostul fotbalist este bucuros de fiecare progres. Își păstrează un psihic pozitiv și se gândește că Dumnezeu îl va ajuta. Între timp, el a explicat cum a reușit să dea mesaje virtuale, scriind cu gura.