Mihai Traistariu a incercat sa se sinucida

Cu mai multi ani in urma, Mihai Traistariu a vrut sa isi puna capat zilelor din cauza unei deceptii in dragoste.„Pe prima o chema Maria și avea ochelari. Mă refuza mereu, era colegă de facultate. Îi lăsam bilețele la sala de lectură. O dată, din suferință, eram tot student, am fugit la mare la Costinești și mergeam pe dig și mă gândeam dacă să mă arunc sau nu. A fost suferință maximă. Da, am suferit din dragoste. Eu în liceu eram foarte stresat, aveam coșuri pe față și părul creț. Eram complexat”, a declarat Mihai Trăistariu.