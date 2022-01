Mihai Traistariu este disperat. A primit o factura uriasa la gaze. Suma este de patru ori mai mare fata de lunile precedente

Mihai are de plata acum 2.300 de lei la gaze si spune ca va fi nevoit sa ia masuri pentru a putea face fata costurilor uriase.„Am școala de muzică de șapte ani, în 2019 eu mi-am cumpărat un sediu în Constanța. Mi-am băgat gaze, curent, și, iarna trecută, a fost foarte ok. Când era foarte frig și cel mai ger afară, factura nu trecea de 700 de ron . Acuma a venit noua factură și mi-a venit 2.300 ron. Mi se pare exagerat, nu înțeleg de ce scumpirea asta, e de trei ori mai mare”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru click.ro.Speriat de ce va urma, Mihai a decis sa scada temperatura de la 24 de grade la 22 de grade.„Deja sunt îngrozit și nu știu de unde să mai tai și ce să mai fac. M-am dus la școală, am avut sedință cu profesorii angajați și am zis: hai să scădem temperatura! Am dat-o la 22 de grade, noi aveam 24 de grade,ca să fie confort pentru elevi.Acum când am văzut factura am zis: hai să inchidem căldura noaptea. Am închis-o de tot, dar se răcește clădirea. Dimineața trebuie dat drumul la căldură din nou Nu mai știu de unde să ai reduc. E un salariu de om, practic”, a declarat Trăstariu consternat pentru click.ro.Artistul este hotărât să nu mai plătească factura la gaze și să acționeze în instanță furnizorul de gaze naturale.„M-am certat cu ei, le-am zis că-i dau în judecată! Vreau să înțeleg și eu de unde au scos 400 de metri cubi când nu treceam niciodată de 200. Nu vreau să dau faliment!Vine și curentul acum, o să fie graoznic. Practic ăștia închid afaceri acum!”, ne-a mai declarat solistul.