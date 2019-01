Mihai Traistariu se retrage de la Eurovision

Artistul a facut anuntul pe pagina sa de socializare, unde, printr-un mesaj, si-a motivat decizia.„În urma unei evaluări complete a concursului Eurovision România 2019, organizat de TVR, am decis să mă retrag din competiţie. Eurovision este concursul care mi-a dat aura de artist în 2006, atunci când am obţinut pentru România cel mai mare punctaj din istorie şi un succes răsunător cu piesa Tornero, în peste 35 de ţări. Acest lucru m-a motivat pe parcursul carierei mele de artist şi mi-a arătat că visul poate fi împlinit, dacă eşti dispus să lucrezi pentru asta. M-am înscris anul acesta în preselecţii cu piesa «Baya», reuşind trecerea în Semifinale. Am ales pentru acest an o piesă ritmată pentru că veneam după 5 luni de filmări TCDU (n.r. - Te cunosc de undeva“, de la Antena 1) - un show tv de succes, de la un alt post TV, unde am fost concurent şi în cadrul căruia am interpretat live 16 artişti celebri, cu timbre vocale diferite, cu atitudini şi personalităţi diferite, astfel că vocea mea a fost completată cu succes şi de show“, a scris Trăistariu.„Sunt un artist competitiv şi am demonstrat asta prin fapte. Pentru că, în acest moment, nu mai am încredere în obiectivitatea organizatorilor concursului Eurovision România, dată fiind situaţia neclară, din start, în ceea ce priveşte concurenţii înscrişi - cei care au trecut preselecţiile şi cei care au fost favorizaţi ulterior - am decis să mă retrag. Nu pot continua un drum care prezintă multe «mistere». Mulţumesc fanilor care m-au susţinut întotdeauna şi care sunt alături de mine şi de muzică mea şi le promit că pentru mine, Eurovision rămâne o poveste... fără sfârşit!“, a încheiat artistul.Mihai Traistariu este unul dintre artistii romani care a reusit sa ocupe cea mai buna pozitie din toti anii - locul patru in 2010, cu melodia Tornero.