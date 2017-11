Minodora a slabit 20 de kilograme. Risca sa aiba mari probleme de sanatate

Cantareata nu a slabit insa doar ca sa arate mai bine, ci si pentru risca sa faca diabet."Eu tot timpul am aratat bine, dar cel mai important este interiorul. Se intampla de multe ori sa am fata 'picata' , dar asta se intampla doar atunci cand sunt obosita. Am o fata foarte expresiva. Eram predispusa foarte mult la diabet. La noi in familie toti au diabet. Daca faci aceasta operatie, scapi de diabet. Trebuia sa slabesc mai mult, insa eu am slabit 20 de kilograme. Mananc foarte putin, dar des. Aceasta operatie m-a ajutat cu adevarat sa scap de boala", a declarat Minodora in emisiunea Cool Sunday Nights.