Minodora a slabit 38 de kilograme. La ce alimente a renuntat

Vedeta a povestit ca in trecut avea o alimentatie haotica si manca foarte multe produse nesanatoase. De asemenea, ea a marturisit ca urma si un tratament cu anticoncepționale, iar aceste lucruri au făcut-o să ia în greutate considerabil.'Mâncam prin benzinării, luam anticoncepționale, m-am îngrășat de la ele vreo 15 kg, plus vreo 20, de la mâncare. M-am complăcut ani de zile. Sunt mâncăcioasă, pofticioasă, gătesc, am avut și 98 de kilograme, cel mai mult. Dar nu am fost niciodată vreo slăbuță, am fost un pic mai robustă', spunea ea, la Antena 1.În 2017, Minodora s-a decis să își facă operație de micșorare a stomacului, aceeași operație la care au apelat și Teo Trandafir, Raluca Bădulescu și alte vedete.La un an de la operație, Minodora a slăbit 20 de kilograme, dar a pus înapoi 8, asta pentru că deși mânca puțin, mânca foarte des. Lucru extrem de rău, pentru că doctorul a sfătuit-o să aibă doar 3 mese pe zi. „Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuiam să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Stomacul fiind foarte mic… Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame', a declarat cântăreața.Acum, Minodora s-a responsabilizat cu privire la stilul său de viață și la dietă. A renunțat la grăsimi și prăjeli, la alimente bogate în calorii, dar și la carbohidrați precum cartofi sau orez.'Dragele mele doamne, m-ați întrebat în comentariile voastre, chiar și în privat, cum am reușit să slăbesc. O să vă spun povestea pe scurt! În Ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă. Vă arăt și niște poze de anul trecut, din cadrul emisiuni 'La Măruță', era 14 Februarie de Ziua Îndrăgostiților!'.„Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare', a mai menționat Minodora, pe Facebook.