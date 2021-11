Minodora, la un pas divort. Dezvaluiri cutremuratoare facute de artista: "S-a pus in fata mea si a inceput sa planga"

Minodora a marturisit ca nu este adepta divortului si a fost extrem de suparata pe sora ei, care a decis sa puna capat casniciei sale. A marturisit ca nu a vorbit cu ea un an din aceasta cauza.„A fost o problemă de familie a ei. În momentul în care a divorțat, eu nu am mai vorbit cu ea aproape un an. Eu nu sunt adepta divorțului. (…) Eu am pus capăt unei relații, pentru că nu aveam copii. Mama nu a avut o viață ușoară cu tata și a rămas cu el pentru noi. A fost la un pas de divorț, a băgat actele de divorț, sora mea a fost de acord, iar eu am fost singura care a început să plângă”, a declarat Minodora. Puțină lume știa că, după ce l-a născut pe Marco, artista și soțul ei au fost la un pas de divorț. În cadrul aceluiași interviu, Minodora a dezvăluit motivele pentru care căsnicia ei a fost la un pas să se destrame. De teamă să nu o piardă, Liviu și-a schimbat complet comportamentul.„După ce l-am născut pe Marco, 8-9 luni spre un an și ceva… m-am gândit să divorțez. A fost o perioadă de un an și jumătate, în care Liviu era foarte rece cu mine. El era de vină. El este un tip introvertit, dar am trecut de perioada aia. I-am spus că vreau să divorțăm și s-a pus în genunchi în fața mea și a început să plângă. El a zis că nu admite ideea, că își face casă lângă noi să ne fie aproape”, a mai declarat Minodora în emisiunea de la PRO TV, „La Măruță”.