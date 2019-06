Mioara Roman, internata de urgenta

Oana a chemat de urgenta ambulanta de la Spitalul Sanador. In urma investigatiilor, medicii de la spitalul privat au decis sa o transfere pe Mioara Roman la Spitalul Floreasca.Din fericire, din punct de vedere neurologic, Mioara Roman este bine, a mai spus fiica ei. Cu toate acestea, fosta soție a lui Petre Roman a rămas internată în spital și este stabilă și conștientă, cooperantă.“Având în vedere interesul presei (am primit cel putin 5 telefoane de la tv si presă scrisa) în legatură cu starea de sănătate a mamei mele, precizez următoarele: deși nu am dorit să fac un subiect public, stirea a apărut în presă si vreau sa lămuresc situația. In cursul dimineții mama nu s-a simțit bine, a avut două episoade de pierdere a cunoștinței, am solicitat la domiciliul ei o ambulanță de la Sanador care a sosit in cel mai scurt timp. În urma constatării stării mamei mele s-a decis transportarea ei la Spitalul Clinic de urgență Floreasca, deoarece la Sanador nu erau locuri libere la ATI, iar ea suferise un traumatism care necesita investigații de urgență si/ sau o internare pe o secție de ATI. In urma investigațiilor, s-a decis internarea ei pe secția de cardiologie pentru investigații mai amănunțite, asta pentru ca din punct de vedere neurologic, nu s-au identificat probleme in urma unui Computer Tomograf.În acest moment este stabilă, conștientă, coerenta si cooperantă! Multumesc celor de la Ambulanța Spitalul Sanador si personalului medical si auxiliar de la Spitalul Floreasca. Este singura declarație pt a înlătura orice fel de speculații alarmiste in presă!”, a scris Oana Roman pe pagina ei de Facebook.