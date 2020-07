Mirabela Dauer, in varsta de 73 de ani, nu a avut deloc o viata usoara. In copilarie, artista a trebuit sa traiasca fara tata, dupa ce aceasta a fost arestat. Nici in casniciile pe care le-a avut, cantareata nu a avut noroc, ba chiar a trait un adevarat cosmar alaturi de unul dintre soti.povestea Mirabela conform click.ro. Cum părinţii nu i-au putut acorda tot ce visa, artista a luat o decizie neaşteptată la 18 ani. Voia să fie mai libertină, să iasă la petreceri aşa că s-a căsătorit cu Willi Dauer, de la care a păstrat numele, după cum menţionează aceeaşi sursă. Din păcate, cei doi au divorţat radip.”Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat, după care mi-a promis că mă omoară. A fost cel mai nefericit mariaj al meu”, povestea cântăreaţa. Cei doi au un copil împreună. La divorţ, instanţa a decis ca fiul să rămână în grija tatălui., a povestit ea. Băiatului ei i-a plătit pensie alimentară până la 18 ani şi s-au văzut rar.

Articole recomandate

Mirabela Dauer, despre cosmarul trait alaturi de unul dintre fostii soti Mirabela Dauer, in varsta de 73 de ani, nu a avut deloc o viata usoara. In copilarie, artista a trebuit sa traiasca fara tata, dupa ce aceasta a fost arestat. Nici in casniciile pe care le-a avut, cantareata nu a avut noroc, ba chiar a trait un adevarat cosmar alaturi de unul dintre soti.

Sotia lui Romica Tociu, schimbata radical dupa lupta cu cancerul Sotia lui Romica Tociu, Nicoleta, a fost diagnosticata in urma cu patru ani cu cancer la san. Dupa indelungi tratamente si multa suferinta, aceasta a invins cancerul, iar acum vine in ajutorul persoanelor care sufera de aceasta boala incurabila. Nicoleta Tociu, in varsta de 47 de ani, a aflat ca

Cum arata Daniela Crudu dupa ce si-a facut operatii estetice de 25.000 de euro Daniela Crudu a facut senzatie pe litoral weekendul trecut. Vedeta si-a etalat cu mandrie corpul in care a investit nu mai putin de 25.000 de euro pentru a arata perfect, asa cum si-a dorit. Dupa interventiile pe care si le-a facut, Daniela are o silueta perfecta, insa nu mai seamana deloc cu

Cum a ajuns sa arate Cristina Spatar. La 48 de ani nu se mai opreste cu operatiile estetice Cristina Spatar, in varsta de 48 de ani, are un corp de invidiat, dupa ce si-a facut mai multe operatii estetice. In urma unor interventii estetice, artista si-a modificat talia si posteriorul. "Mi-am făcut operaţia pentru că imediat după naştere am apelat la