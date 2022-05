Mirabela Dauer, marturisiri cutremuratoare despre lupta cu cancerul

Celebra artista Mirabela Dauer a povestit recent, in cadrul unui podcast, despre lupta pe care a dus-o cu cancerul la rinichi. Artista a dezvaluit cum a aflat ca sufera de aceasta boala grava si cum a decurs operatia.Artista a mărturisit, în podcastul ”Lucruri simple” a lui Horia Brenciu, ca doar credinta a ajutat-o sa treaca peste aceasta perioada cumplita din viata ei.„M-a întărit Dumnezeu. E singurul care a stat lângă mine. Am avut 2-3 persoane care au stat lângă mine, dar aia e altceva, e sufletul meu, prietenii mei câțiva. Prietenii ăia, hora aia mare de prieteni care stăteau, ciuguleau în jurul meu a dispărut. S-au gândit că dau colțul și la ce să o mai băgăm în seamă. Și când am revenit… pentru că eu plecasem.Avem speranța că voi trece peste boală. Doctorul meu, care de fapt, e un prieten foarte bun, care are 38 de ani, Andrei, el a descoperit.Când mi-a zis era mai prăpădit ca mine, era praf, se dădea de ceasul morții. S-a dat cu capul de ziduri, nu mai știa și a venit la mine după o săptămână să-mi spună… nici nu-mi răspundea la telefon. Eu făcusem: 'Ce ai dragă de nu mai vorbești cu mine?'. Păi am avut aia, tot o lălăia cu mine… știi că pe mine nu mă ține chestia asta, spune-mi adevărul! Și a venit într-o sâmbătă la mine și mi-a zis: 'Fato, ai cancer'.La care eu, în inconștiența mea normală, 'Da și ce facem acum?'. Eu zâmbind, iar el se gândea dacă mai sunt normală sau am avut un șoc”, a dezvăluit Mirabela Dauer în podcastul lui Horia Brenciu.Mai mult, Mirabela Dauer a spus ca ea crede ca merita aceasta boala, caci a facut cateva greseli in viata.”Niciodată nu m-a dezamăgit, m-a încercat pentru că pe cine iubește încearcă. Lumea trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că nu este întâmplător. Am meritat boala aia, probabil că eu am făcut niște greșeli în viață. Am supărat niște oameni destul de rău. Eu niciodată nu am să fac ceva cu bună știință, să supăr pe cineva, să deranjez. Nu mă interesează, bârfa o fac pe față.Am meritat probabil, pentru că a fost un moment în care am greșit rău”, a mai spus Mirabela Dauer în podcast, subliniind că nu știe care este acel moment.Mai mult, a adăugat că tot ceea ce a crezut că a făcut rău și-a corectat. ”Încerc să fiu pe linia de plutire și să nu îl supăr pe Dumnezeu, în primul rând”, a mai spus artista, de origine evreică, botezată în ritul creștin-ortodox în urmă cu 25 de ani.