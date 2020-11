Mirabela Dauer se lupta de 3 ani cu cancerul. Medicii i-au scos 52 de ganglioni

"Pe 28 ianuarie împlinesc 3 ani de când am vorbit cu medicul să fac analizele. Aveam o oboseală și am început cu un RMN. Mi-am făcut și CT. Analizele mi-au ieșit bune, cu o infecție, dar eu am mici infecții. A venit doctorul la mine și mi-a zis că am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marți m-a pus pe masa de operație. Aceasta a durat 6-7 ore”, a povestit Mirabela Dauer la emisiunea ”Vorbește lumea” de la PRO TV.Artista a avut o tumoră la rinichi și spune că a ajutat-o foarte mult faptul că ea este credincioasă. "După ce mi-am revenit, țipam că vreau apă. Eram disperată. Operația a decurs bine. Am fost încrezătoare pentru că-L iubesc pe Dumnezeu. Am avut o tumoră ascunsă pe un rinichi. Mi-a zis că am un cancer furios și că poate nu o să ajung la chimioterapie. Cancerul meu s-a extins la vezică. Mi-a scos 52 de ganglioni și a început tratamentul la vezică. Telenovela mea continuă de 3 ani, tratamentul continuă”, rememorează artista.Din trei in trei luni, artista merge la control, iar medicii ii fac un tratament cu microbul tuberculozei. Mai avea de făcut două ședințe, dar nu le-a putut efectua în perioada stării de urgență."Am început să fac chimioterapie, dar mai pasivă. De doi ani de zile, în fiecare lună, acum mai am o singură ședință, îmi bagă în vezică acest microb, al tuberculozei. Trebuia să termin mai demult, dar a venit pandemia. Din 3 în 3 luni fac un fel de operație, o cistoscopie pentru controlul la vezică”, a mai dezvăluit Mirabela Dauer.