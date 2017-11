Mirabela Daur, probleme grave de sanatate din cauza dietei Dukan

Dieta tinuta de vedeta este una controversata, insa tinuta de foarte multe femei. Aceasta a urmat dieta Dukan timp de 6 luni. Dieta Dukan, fiind bogata in proteine, i-a provocat vedetei probleme la rinichi."Eu nu tin nicio dieta. Am tinut, m-am saturat de diete. Nu au avut efect. Am tinut tot ce exista, inclusiv Dukan. Da, am avut probleme, am tinut 6 luni Dukan. N-am ajuns la spital pentru ca am avut norocul sa am langa mine prieteni buni care au zis "Gata!"… pentru ca nu-mi era bine din anumite puncte de vedere. Nu am avut probleme cu ficatul, ci cu rinichii. Proteine multe… si eu si asa sunt mancatoare de carne… ", a declarat Mirabela pentru wowbiz.ro. Spre deosebire de alte vedete care au ajuns la spital, Mirabela se considera norocoasa ca a oprit regimul inainte de a ajunge pe mana medicilor. Regimul Dukan este apreciata de multe vedete. Printre acestea se numara Jennifer Lopez si supermodelul Gisele Bundchen, dar si vedete din Romania precum Luminita Anghel sau Bodo sau Nico si Diana Matei, care, din pacate, au ajuns la spital din cauza acesteia.